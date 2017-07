Consiglio federale, ora il PLRT decide

Oggi, martedì, il PLR ticinese deciderà oggi, martedì, durante una conferenza stampa che si terrà alle 11 chi proporre come candidato alla successione di Burkhalter in Consiglio federale. Non è ancora chiaro se verrà fatto uno o più nomi tra i papabili candidati, il capogruppo alle camere federali Ignazio Cassis, il consigliere di Stato Christian Vitta e l'ex consigliera di Stato Laura Sadis.

(Red)