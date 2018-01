Continua lo sciopero del personale di ATS

I dipendenti dell'Agenzia telegrafica svizzera hanno deciso che non torneranno al lavoro fino a quando non vi saranno offerte concrete da parte del CdA.

"La prima giornata di sciopero del personale dell'Ats ha avuto un certo effetto. L'eco sui media è stata enorme e vi sono state numerose dimostrazioni di solidarietà", spiega in serata Syndicom.

Secondo il sindacato, il fatto che il Cda non abbia ancora fornito alla Commissione di redazione alcun segnale concreto di voler negoziare "è un'ulteriore conferma dell'atteggiamento senza scrupoli dimostrato finora". Da notizie di stampa si apprende che il Cda sarebbe intenzionato a trovare una data per un incontro. I dipendenti dell'Ats apprezzano lo sforzo, ma hanno deciso di interrompere lo sciopero solo quando vi saranno elementi concreti a disposizione.

Enorme solidarietà per gli scioperanti

Le reazioni allo sciopero testimoniano una grande solidarietà nei confronti della lotta dei dipendenti per salvare i loro posti di lavoro e l'importanza di una diffusione a livello nazionale di notizie provenienti da tutta la Svizzera. Oltre a numerosi politici e a molti colleghi giornalisti, ora anche il Consiglio federale si è espresso, per bocca di Doris Leuthard. "Seguo la discussione e sono naturalmente preoccupata”, ha detto la ministra. Perché è in gioco il giornalismo di qualità, ha affermato la responsabile del Dipartimento federale delle comunicazioni. L'Ats è di centrale importanza soprattutto per i piccoli e medi editori privati che dispongono di mezzi finanziari limitati.

Lo sciopero continua

La decisione di proseguire lo sciopero anche domani è stata adottata dall'Assemblea del personale all'unanimità. Un abbandono dello sciopero in seguito alla mancata reazione da parte del Cda non è mai entrato in considerazione. I dipendenti si sono mostrati determinati a continuare a incrociare le braccia fino a quando non vi saranno offerte concrete da parte del Cda.

(Red)