Contro il fumo la Svizzera fa brutta figura

Bambini e adolescenti sono esposti in modo massiccio alla pubblicità di prodotti del tabacco. Purtroppo, proprio in questa fascia d'età è particolarmente alto il pericolo di sviluppare una dipendenza. Nei confronti di altri Paesi europei, la Svizzera è rimasta indietro nella politica di protezione degli adolescenti dalla pubblicità del tabacco.

Uno studio del 2017, in cui sono stati registrati i movimenti degli occhi di bambini e adolescenti tra i 10 e i 17 anni davanti al banco di un chiosco, ha mostrato che i partecipanti hanno posato lo sguardo in media 22 volte sugli espositori pubblicitari di prodotti del tabacco.

Quasi un quarto degli adolescenti fuma

Per gli adolescenti il pericolo di diventare dipendenti dal tabagismo è particolarmente elevato. Il 57 per cento dei fumatori ha iniziato prima del diciottesimo compleanno, per contro chi non ha ancora iniziato a 21 anni ha una buona probabilità di non cominciare mai.

Complessivamente, nel 2015 fumava un quarto della popolazione svizzera. Secondo i dati di Dipendenze Svizzera, la percentuale dei fumatori nella fascia d'età dai 15 ai 19 anni ammontava al 24 per cento. E le conseguenze possono essere molto gravi: ogni anno in Svizzera 9500 persone muoiono prematuramente per colpa del tabagismo. Circa 4000 persone si ammalano di cancro ai polmoni e 3100 muoiono di questa malattia; una cifra che corrisponde al 19 per cento di tutti i decessi causati ogni anno dai tumori nel nostro Paese.

Svizzera bocciata nel confronto

Tuttavia, nell'attuazione di misure efficaci per proteggere gli adolescenti dall’esposizione alla pubblicità del tabacco, la Svizzera è rimasta indietro a livello europeo. Recentemente anche in Irlanda è stata approvata una legge che esige imballaggi neutri e uniformi per i prodotti del tabacco. Si tratta già del quinto Paese europeo ad aver adottato una misura simile dopo la Francia, il Regno Unito, la Norvegia e l’Ungheria. La Svizzera invece è molto lontana. Da noi in pratica non esistono limiti alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. Inoltre, in rapporto al nostro elevato standard di vita, le sigarette in Svizzera continuano a costare poco, come ha evidenziato la relazione «Tobacco Control Scale in Europe 2016» pubblicata ogni anno dall’Associazione delle leghe europee contro il cancro.

Accompagnamento fino alla disassuefazione

Il fumo rimane la causa di cancro più frequente. Perciò la Lega contro il cancro mette in atto diverse misure per prevenire il tabagismo. I fumatori che vogliono smettere possono rivolgersi alla Linea stop tabacco della Lega svizzera contro il cancro. Chi fa appello a questo servizio beneficia del sostegno e dell'accompagnamento di specialisti, che nel corso di diversi colloqui aiutano a preparare correttamente lo stop al fumo e a trovare la strategia appropriata per attuarlo. Smettere conviene sempre: appena due settimane dopo l'ultima sigaretta inizia ad abbassarsi il rischio di infarto miocardico, le funzioni polmonari si riprendono e si riacquista qualità di vita.