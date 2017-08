Crash aereo, le vittime sono romande

Le tre vittime dell'incidente aereo verificatosi venerdì nella zona di Diavolezza, in Val Bernina nei Grigioni, sono romande. Lo ha indicato all'ats un portavoce della polizia grigionese confermando un'informazione dell'edizione online di Le Matin.

Nell'incidente sono morti il pilota e due 14enni che lo accompagnavano, mentre una 17enne è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata all'ospedale cantonale di Coira. Il velivolo stava effettuando un volo nell'ambito di una colonia giovanile gestita dall'Aero-Club della Svizzera (AeCS). Il portavoce non è stato in grado di fornire ulteriori indicazioni o novità sullo stato di salute della sopravvissuta.

I detriti dell'aereo, un Piper PA-28 decollato da Samedan (GR), sono stati recuperati ieri e trasportati all'aerodromo per motivi d'inchiesta. Le indagini per stabilire le cause dell'incidente, ancora sconosciute, sono affidate al Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

(Ats)