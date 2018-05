Crescono gli affitti, ma non in Ticino

I costi mensili per un appartamento sono ancora aumentati medialmente in aprile dello 0,4% in Svizzera, ma nel nostro Cantone è stato registrato un calo dell'1,3%.

I prezzi degli appartamenti in comproprietà e degli affitti sono ancora aumentati in aprile: rispettivamente dell'1,2% e dello 0,4% rispetto a marzo. Per quanto riguarda le pigioni, il Ticino è in controtendenza con un calo dell'1,3%. Lo indica lo Swiss Real Estate Offer Index, pubblicato oggi da ImmoScout 24 in collaborazione con l'impresa di consulenza immobiliare IAZI/CIFI.

Un metro quadrato di un appartamento in comproprietà in Svizzera costava più di 7'000 franchi in aprile. Su base annua l'indice registra tuttavia una diminuzione dell'1,5%. Negli ultimi cinque anni questo prezzo è salito del 5%.

Per quanto riguarda le case individuali, si è assistito a un calo dei prezzi dello 0,1% in aprile. Nell'ultimo anno la diminuzione è del 2,5%. Il prezzo medio di un metro quadrato per questo tipo di immobili è di 6'190 franchi, contro i 6'346 di un anno prima.

Per quanto riguarda gli affitti, sono saliti maggiormente nella grande regione di Zurigo (+1,2%), mentre dall'altra parte della classifica c'è il Ticino (-1,3%). A livello nazionale, si è registrato un incremento per la prima volta in un anno.

"Contro ogni previsione, non ci sono ancora dei rialzi dei tassi d'interesse in vista. Anche la minaccia delle sanzioni doganali americane contro certi prodotti europei dovrebbe tendenzialmente portare una crescita dei prezzi dell'immobiliare", spiega Martin Weber, direttore d'ImmoScout24, citato nella nota.

