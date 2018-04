Crescono i costi della salute

Nel 2016 ammontavano a 80,7 miliardi di franchi, in rialzo del 3,8% rispetto all'anno precedente. Per abitante la spesa è stata di 803 franchi al mese (+21).

Nel 2016 in Svizzera i costi complessivi del sistema sanitario ammontavano a 80,7 miliardi di franchi, in rialzo del 3,8% rispetto all'anno precedente. Per abitante la spesa è stata di 803 franchi al mese (+21). È quanto emerge dalle cifre provvisorie dell'Ufficio federale di statistica (UST), pubblicate oggi.

Degli 803 franchi spesi mensilmente da ogni abitante, 286 (+9) sono stati coperti dalle prestazioni dell'assicurazione malattie obbligatoria, 50 franchi (invariato) da altre assicurazioni sociali come l'AVS, l'AI e l'assicurazione contro gli infortuni, 30 franchi (invariato) da altri enti della sicurezza sociale, nonché da prestazioni sociali legate al bisogno e 53 franchi (+2) dalle assicurazioni complementari, precisa l'UST in una nota.

Lo Stato ha finanziato 139 franchi (-1) e altri privati hanno contribuito con 11 franchi (invariato). Le economie domestiche hanno dovuto sborsare, oltre ai premi assicurativi e alle imposte, l'importo restante di 235 franchi (+10), che comprendeva per la maggior parte prestazioni per case di cura, trattamenti dentistici, nonché partecipazioni ai costi ambulatoriali e stazionari per l'assicurazione malattie.

Delle spese supplementari complessive in Svizzera nel 2016, pari a 3,0 miliardi di franchi, l'81,1% (2,4 miliardi) è imputabile all'aumento dei costi degli ospedali (+1,3 mia.), degli istituti medico-sociali (+0,4 mia.), degli studi medici (+0,2 mia.) e di altri fornitori di cure ambulatoriali (+0,5 mia.). Inoltre, nel 2016 presentano una crescita al di sotto della media quinquennale gli studi medici (+1,5%), le organizzazioni di prevenzione e sostegno (+0,6%), nonché i fornitori di cure sussidiari (per esempio laboratori e salvataggio +7,9%). È per contro progredito più della media il gruppo degli "altri fornitori di cure ambulatoriali", principalmente Spitex e fisioterapia (+10,4%).

Infine, il rapporto tra costi del sistema sanitario e Prodotto interno lordo (PIL) ai prezzi correnti ha continuato a salire, raggiungendo nel 2016 il 12,2% (anno precedente: 11,9%), indica l'UST.

I costi complessivi del sistema sanitario sono calcolati ai sensi degli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

(Ats)