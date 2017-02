Via dal mercato le cesoie Stihl

Ritirate dalla vendita il modello per siepi a batteria HSA 56. In alcune circostanze, l'interruttore si inceppa e le lame continuano a tagliare.

Per motivi di sicurezza la Confederazione ha ritirato dalla vendita le cesoie per siepi a batteria HSA 56. In alcune circostanze, l'interruttore si inceppa e le lame continuano a tagliare, provocando il rischio di lesioni, indica in una nota l'Ufficio federale del consumo.

Tutti coloro che hanno acquistato il prodotto con numero di serie inferiore a 436535186 sono pregati di non utilizzarlo più e di rivolgersi direttamente al rivenditore specializzato STIHL, indica l'Ufficio federale del consumo.

L'apparecchio sarà controllato e modificato rapidamente e gratuitamente, in modo che sia di nuovo utilizzabile. Batterie e caricatori non verranno invece sostituiti, precisa ancora l'ufficio federale.

(Ats)