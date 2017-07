Diciotto feriti in un addio al celibato.

Un addio al celibato è fino male ieri sera a Wohlen (AG): mentre i partecipanti festeggiavano sul rimorchio di un trattore il mezzo si è ribaltato. Diciotto persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave.

Il trattore viaggiava su una strada in forte pendenza quando il conducente ne ha perso il controllo. Sia il trattore che il rimorchio con a bordo il gruppo di 17 persone si sono rovesciati su un lato, spiega la polizia cantonale in una nota. Tutti sono stati scaraventati sulla strada.

Tre persone hanno riportato gravi ferite alla testa, alla schiena e al bacino, ma non sono in pericolo di morte, mentre le altre 15 se la sono cavata con contusioni ed escoriazioni. I primi sono stati trasportati in ospedale con due elicotteri, gli altri sono stati condotti con otto ambulanze in nosocomi della regione, di Lucerna e di Basilea. Alle operazioni hanno preso parte 75 pompieri, sanitari e agenti di polizia.

Il trattore era munito di una targa verde e quindi poteva solo compiere attività agricole e trasportare persone dalla fattoria ai campi, ha precisato all'ats una portavoce della polizia. Il ministero pubblico ha aperto un'inchiesta sull'accaduto.

