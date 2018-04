Disoccupazione in calo a marzo

Lo scorso mese si è attestata al 2,9%, mentre in Ticino il tasso è stato del 3,1%, in calo di 0,6 punti rispetto a a febbraio (5223 persone, meno 1016).

Il tasso di disoccupazione in Svizzera è calato a marzo rispetto al mese precedente di 0,3 punti, al 2,9%. A fine marzo risultavano iscritti 130'413 disoccupati, ossia 13'517 in meno rispetto a febbraio, rende noto oggi la Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Rispetto allo stesso mese 2017 i disoccupati sono diminuiti di 21’867 unità (-14,4%).

In Ticino il tasso di disoccupazione nel mese in rassegna è stato del 3,1%, in calo di 0,6 punti rispetto a a febbraio (5223 unità, meno 1016), nei Grigioni dell'1,4%, in calo di 0,1 punti (1541 unità, meno 112). Oltre alle componenti congiunturali e stagionali - rileva la SECO - sul dato di marzo hanno influito anche i cambiamenti tecnici apportati alla registrazione dei disoccupati. Secondo le stime queste modifiche comportano una differenza di circa -4’000 unità sul totale dei disoccupati registrato.

Il numero di giovani disoccupati (15-24 anni) è diminuito di 2’240 unità (-14,2%) arrivando al totale di 13’551, ciò che corrisponde a 4’012 persone in meno (-22,8%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il numero dei disoccupati di 50 anni e più è diminuito di 2’483 persone (-6,3%), attestandosi a 36’639. In confronto allo stesso mese dell'anno precedente ciò corrisponde a una diminuzione di 3’310 persone (-8,3%).

Persone in cerca d'impiego

Complessivamente le persone in cerca d'impiego registrate erano 201’119, 7’498 in meno rispetto a febbraio e 16’129 (-7,4%) in meno rispetto al corrispondente periodo 2017. Il numero dei posti vacanti annunciati presso gli uffici regionali di collocamento (URC) è aumentato di 106 raggiungendo 13’228 unità.

A seguito del passaggio al nuovo sistema di registrazione, nel mese di marzo circa 14mila persone che in precedenza erano registrate come disoccupate figurano come persone in cerca d'impiego non disoccupate. Viceversa, 10mila persone in cerca d'impiego non disoccupate risultano disoccupate.

Per quanto riguarda la disoccupazione, a marzo le entrate e le uscite sono pertanto maggiori. Sono inoltre cambiate le classificazioni nei singoli sotto-gruppi (persone con guadagno intermedio, persone che beneficiano di provvedimenti di formazione e occupazione, ecc.).

(Ats)