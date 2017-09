Disperso un aereo dell'esercito

Stanno proseguendo a pieno regime le ricerche del velivolo militare PC-7 scomparso questa mattina mentre era in trasferimento da Payerne (VD) a Locarno. A bordo vi era solo il pilota.

Finora non è stato possibile delimitare il luogo delle ricerche, ha indicato all'ats il portavoce dell'esercito Daniel Reist. Nelle operazioni sono impegnati 3-4 elicotteri equipaggiati con telecamere termiche, nonché un altro PC-7. L'apparecchio in questione è un velivolo da addestramento militare biposto a elica. Nei trasferimenti non viene seguito in modo permanente da un radar: il pilota si annuncia nel luogo di decollo e in seguito in quello di atterraggio.

Il PC-7 era partito alle 08.00 da Payerne (VD), avrebbe dovuto raggiungere Locarno poco dopo le 9.

(Ats)