Domande d'asilo: mai così poche dal 2010

In totale ne sono state presentate in Svizzera 1'694, ossia il 3,7% in più del mese precedente, ma il 31,6% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

In luglio sono state presentate in Svizzera 1694 domande d'asilo, sessanta in più del mese precedente (+3,7%). Rispetto allo stesso periodo del 2016 il numero di nuove domande è diminuito di quasi un terzo (-31,6%). Ciò corrisponde al dato più basso registrato nel mese di luglio dal 2010, indica la statistica sull'asilo pubblicata oggi dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Nel periodo in rassegna la SEM ha evaso in prima istanza 2177 domande d'asilo, 442 delle quali sono sfociate in una decisione di non entrata nel merito, 525 nella concessione dell'asilo e 737 nell'ammissione provvisoria. I casi in sospeso sono stati 23'525, ossia 263 in meno rispetto a giugno.

In luglio i maggiori Paesi di provenienza dei richiedenti asilo sono stati Eritrea con 322 domande, Siria (160 domande), Afghanistan (120), Somalia (101), Turchia (98) e Sri Lanka (88). Sempre in luglio 534 persone hanno lasciato la Svizzera sotto il controllo dell'autorità. Berna ha chiesto ad altri Stati Dublino la presa a carico di 777 persone, 158 delle quali sono state trasferite nella nazione competente. Dal canto suo la Confederazione ha ricevuto 640 domande di presa a carico e 69 persone sono state trasferite.

Nel quadro del programma di reinsediamento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), che si rivolge a persone vulnerabili a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiati e che si trovano in Siria e in Paesi vicini, nel corso del mese di luglio sono arrivate in Svizzera 74 persone. Entro la fine del 2018 si dovrebbe raggiungere un contingente di 2000 persone.

Per quanto riguarda invece il programma di ricollocazione dell'UE, a luglio sono giunte 36 persone provenienti da Grecia o Italia. Dall'inizio del programma, nel settembre del 2015, la Svizzera ha accolto 1094 persone.

(Ats)