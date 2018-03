Donna uccisa in Vallese, un arresto

Una donna di 39 anni è stata trovata senza vita ieri attorno alle 15.15 in una casa di Briga, in Vallese. Stando ai primi elementi dell'inchiesta, si tratterebbe di un omicidio. Un 53enne è stato arrestato.

Allertati, agenti e medico urgentista non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, indica una nota odierna della polizia cantonale. Per procedere alle indagini, sul posto sono intervenute forze supplementari di polizia, un medico legale e altri specialisti. Per ora non sarà fornita nessuna ulteriore informazione, conclude il comunicato.

(Ats)