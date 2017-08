Dopo Burkhalter, in arrivo la scelta del PLR

Il Gruppo parlamentare sentirà domani, venerdì, i tre candidati (Cassis, Maudet e Moret) in audizione e sceglierà chi nominare ufficialmente per il Consiglio federale.

Domani il gruppo parlamentare del Partito liberale radicale (PLR) deciderà chi candidare ufficialmente alla successione di Didier Burkhalter in Consiglio federale. È possibile che dopo le audizioni vengano nominati tutti e tre i candidati in lizza.

Favorito è il ticinese Ignazio Cassis (56 anni), che siede da 10 anni in Consiglio nazionale. La sua carta vincente sono le sue origini: il Ticino aspetta da 18 anni di essere rappresentato in governo. Quale presidente della "frazione" del PLR e della commissione della sanità del Nazionale, Cassis è uno dei parlamentari più influenti. L'ex medico cantonale ticinese non ha però esperienza nell'esecutivo. Viene inoltre criticato per la sua vicinanza alle casse malattia.

Gli altri due candidati in lizza sono entrambi romandi. La vodese Isabelle Moret (46 anni) è consigliera nazionale dalla fine del 2006. Come Cassis, si occupa soprattutto di politica sanitaria e sociale, ma lei ha anche contribuito a plasmare l'applicazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa. Neanche Moret ha ancora esperienza in governo, ma ha il vantaggio di essere donna. Attualmente in Consiglio federale ve ne sono due.

Il direttore del Dipartimento della sicurezza e dell'economia ginevrino Pierre Maudet (39 anni) è l'unico candidato con esperienza nell'esecutivo. I suoi temi forti sono la lotta alla criminalità e la legalizzazione dei sans-papiers.

È probabile che il gruppo parlamentare del PLR lasci tutti e tre i candidati in corsa e rimetta la decisione all'Assemblea federale. Domani pomeriggio Cassis, Moret e Maudet si troveranno a Neuchâtel davanti alla "frazione" parlamentare del PLR, che prenderà la sua decisione in serata. Dopodiché i candidati ufficiali saranno invitati a hearing degli altri gruppi. Le audizioni si svolgeranno il primo e il secondo martedì della sessione autunnale.

Candidature selvagge, come quelle di altre "frazioni", sono possibili, ma improbabili.

(Ats)