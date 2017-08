Dopo Burkhalter, nessuna segnalazione

Per la successione del consigliere federale Didier Burkhalter ci sono sempre tre candidati in lizza. Il Comitato direttivo del PLR ha preso atto delle candidature di Ignazio Cassis, Isabelle Moret e Pierre Maudet, ma non dà nessuna raccomandazione di voto.

Il gruppo parlamentare del partito deciderà il 1. settembre a Neuchâtel quanti e quali candidati suggerire all'Assemblea federale all'elezione in Consiglio federale, comunica il comitato direttivo del PLR in una nota odierna. L'elezione avverrà il 20 settembre.

I tre candidati sono stati nominati dalla loro sezione cantonale del partito per la successione di Burkhalter. Oggi inizieranno una serie di apparizioni pubbliche. Si partirà da Zugo, per andare mercoledì a Basilea e venerdì a Friburgo.

(Ats)