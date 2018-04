Dopo No Billag, la SSR guarda al risparmio

Dopo il voto popolare sull'iniziativa No Billag la SSR sta passando al vaglio i suoi siti immobiliari per una possibile concentrazione a scopo di risparmio. Per ora è interessata dai previsti traslochi la sola Svizzera tedesca, in particolare Berna e Zurigo.

In una nota diramata oggi l'attuale valutazione è definita un "primo passo" nell'ambito del piano di reinvestimento da 100 milioni di franchi annunciato il 4 marzo e mirante a una maggiore efficienza.

L'ente radiotelevisivo nazionale valuta in primo luogo la possibilità di trasferire lo studio radiofonico della Schwarztorstrasse a Berna alla sede di Zurigo Leutschenbach. Il trasferimento - ritiene - genererebbe "evidenti guadagni dal punto di vista pubblicistico", consentendo di produrre in un unico luogo i contenuti informativi radiofonici, televisivi e online della SRF svizzerotedesca.

Un secondo possibile scenario prevede che la redazione specialistica della Radio SRF per l'informazione interna alla Svizzera rimanga a Berna e sia rafforzata da redattori stanziati a Zurigo. Sarebbero inoltre potenziate le postazioni di corrispondenza regionali nella Svizzera tedesca. Gli eventuali traslochi non riguarderanno né la redazione di Palazzo federale né quelle regionali di Berna, Friburgo e del Vallese, precisa la SSR.

L'ente sta anche considerando di trasferire tutta o una parte della direzione generale dalla sede, in affitto, della Giacomettistrasse - alla periferia di Berna - all'edificio che si libererebbe alla Schwarztorstrasse. Ancora è da chiarire se il trasloco debba includere o no anche l'unità aziendale SWI swissinfo.ch, che pure alberga alla Giacomettistrasse.

La SRF intende anche trasferire entro la fine del 2020 nella sede di Leutschenbach lo studio radiofonico Brunnenhof di Zurigo. Questasede verrebbe così abbandonata.

Già da tempo è stato stabilito - rammenta la SSR - che la divisione Kultur della SRF sarà trasferita a Basilea. Nella primavera del 2019 circa 150 dipendenti traslocheranno da Zurigo alla nuova sede della Meret-Oppenheim-Hochhaus, tuttora in costruzione presso la stazione centrale, in modo da poter meglio collaborare con i colleghi già stanziati nella città renana.

In un secondo momento - prosegue la nota - la SSR valuterà gli immobili delle unità aziendali delle altre regioni linguistiche e della società affiliata Swiss TXT a Bienne. La SSR informerà in proposito non appena saranno stati definiti i particolari. Attualmente non è ancora stata presa alcuna decisione in merito, si precisa.

La SSR "valuterà attentamente la fattibilità e l'economicità dell'attuazione dei diversi scenari e, a tempo debito, presenterà le sue raccomandazioni al Consiglio d'amministrazione SSR per l'approvazione", conclude la nota.

(Ats)