Due alpinisti giapponesi morti sul Mönch

Due alpinisti giapponesi sono caduti ieri ferendosi mortalmente sul Mönch (BE/VS). I corpi dell'uomo, 73enne, e della donna, 55enne, dati per dispersi ieri sera sono stati ritrovati stamattina da un elicottero dell'Air-Glaciers, indica la polizia cantonale bernese.

Le vaste operazioni di ricerca erano state ostacolate ieri dal maltempo che imperversava sulla regione. Secondo le prime informazioni, i due sono saliti in direzione del Mönch ieri mattina dalla capanna del Mönchsjoch, sulla strada normale della cresta sud-occidentale. Gli sfortunati sono poi caduti lungo la parete sud per ragioni ancora ignote. Siccome il luogo dell'incidente si situa nel canton Vallese, le azioni di ricerca e soccorso sono state effettuate in collaborazione con la polizia cantonale vallesana e il ministero pubblico competente.

(Ats)