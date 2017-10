Due sospetti terroristi arrestati a Chiasso

Giunti in Ticino pochi giorni fa, due tunisini sono stati arrestati su ordine della FedPol, poiché su di loro pendeva un mandato di cattura internazionale, come anticipato da Ticinonews. L'azione è avvenuta domenica sera al Centro di registrazione e procedura di Chiasso, i due uomini potevano infatti rappressentare un pericolo per la sicurezza interna svizzera.

Si presume infatti che i due richiedenti asilo di circa trent’anni abbiano avuto un ruolo nell’attentato di Marsiglia dello scorso 1 ottobre.

Riguardo al caso, oggi a Ferrara è stato arrestato anche il fratello di Ahmed Hannichi, accusato di aver radicalizzato e indotto il fratello ad accoltellare due donne alla stazione di Marsiglia.

(Red)