Due svizzeri su tre irritati dai propri vicini

Per molti svizzeri la propria casa non sembra essere un’oasi di pace. Infatti, circa un terzo si irrita soprattutto per il rumore dei propri vicini (28%). Ai primi posti nella lista delle lamentele ci sono conversazioni a voce troppo alta, confusione dei bambini, scalpiccio, urla di litigi, musica troppo alta e feste chiassose. Un dato interessante è che soltanto il 9% di chi è tormentato dai rumori, trova fastidiosi quelli provocati durante i rapporti sessuali. Altri focolai di conflitto sono vicini scortesi (16%), il fumo di sigaretta sul balcone o nelle scale dell’edificio (14%) e discordie sulla lavanderia in comune (13%). È sorprendente che siano soprattutto i più giovani ad avere qualcosa da rimproverare ai vicini.

Svizzeri tedeschi più contenuti dei ticinesi

"Quando i vicini recano disturbo si dovrebbe parlare con i diretti interessati prima di chiamare il locatore o addirittura la polizia", afferma Nina Spielhofer, portavoce Immobili e Abitare presso comparis.ch. Il 31% degli intervistati è d’accordo con questo atteggiamento e chiede cortesemente al vicino di ridurre il disturbo. Il 27% si arrabbia ma non fa niente, mentre il 14%, se il problema si ripete più volte, informa il locatore. A questa domanda molti più svizzeri tedeschi (28%) che ticinesi (15%) rispondono di arrabbiarsi, ma di non fare niente.

Una persona su tre ha già litigato col vicino

Il 32% degli intervistati dichiara di aver già avuto almeno una volta un litigio o una divergenza di opinioni con un vicino di casa. Però solo un 12% dice di aver litigato più volte in un anno, mentre il 67% dichiara di avere solo saltuariamente incomprensioni con i vicini. Contrariamente alle aspettative, i giovani, con il 36%, sono più coinvolti in litigi rispetto agli ultra 55enni (28%).

Il 15% finisce in tribunale

Una persona su sei, tra coloro che hanno litigato con i vicini, ha deciso di trasferirsi per questo motivo. "Quando una controversia con il vicino di casa è in costante aumento e non ci si sente più bene a casa propria, spesso restano solo due possibilità: traslocare o portare la causa di fronte a un giudice" afferma Nina Spielhofer. E infatti il 15% degli intervistati dichiara di aver vissuto almeno una volta una lite tra vicini che poi è diventata un contenzioso giuridico furibondo.

