Duplice omicidio nel Canton Argovia

Due donne sono state uccise stamani in una palazzina ad Hausen, comune argoviese nel distretto di Brugg (AG). Il titolare dell'appartamento, un 54enne kosovaro, è stato arrestato. Una delle vittime è sua moglie.

Gli agenti arrivati sul posto si sono subito resi conto che le due donne sono state uccise in modo violento, ha reso noto la polizia cantonale. Il 54enne, ritrovato nelle vicinanze delle vittime, è fortemente sospettato del delitto.

Ancora non si hanno informazioni sulle circostanze del duplice omicidio. La polizia ha indicato nel pomeriggio che una delle vittime è stata identificata: si tratta della moglie del kosovaro, un'albanese di 38 anni che viveva nell'appartamento.

Anche la seconda vittima fa parte della "cerchia famigliare", ma non era domiciliata ad Hausen. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire la sua identità, scrive la polizia, che oggi non intende rilasciare nuove informazioni. La procura di Brugg-Zurzach ha aperto un'inchiesta.

(Ats)