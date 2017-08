È Rüschlikon (ZH) il Comune più attrattivo

Rüschlikon (ZH) rimane il comune più attrattivo della Svizzera. Lo indica la graduatoria elaborata dalla società di consulenza IAZI pubblicata oggi dal settimanale Weltwoche, in cui le località zurighesi occupano tre dei primi cinque posti.

Nella Svizzera italiana il miglior rango è di Comano, 12esimo.

Sul secondo e terzo gradino del podio sono saliti rispettivamente Meggen, sulla riva lucernese del Lago dei Quattro Cantoni, e Zugo. Al quarto e quinto posto figurano Zumikon (ZH) e Zollikon (ZH).

Il gruppo zurighese IAZI ha considerato i 924 comuni elvetici con oltre 2000 abitanti stabilendo la graduatoria in funzione di 50 criteri come fiscalità, sicurezza, posti di lavoro, posizione degli alloggi nonché offerta in termini di acquisti, tempo libero e cultura.

A Rüschlikon sono domiciliati tra gli altri il Ceo di Glencore Ivan Glasenberg, l'ex Ceo di Lafarge-Holcim Eric Olsen e la presidente del consiglio di amministrazione delle FFS Monika Ribar.

La località romanda più attrattiva è Chêne-Bougeries (GE), al nono rango, e quella italofona meglio piazzata è, come detto, Comano. In fondo alla classifica si trova il comune di Val-de-Travers (NE), che riunisce i villaggi dell'omonima valle al confine con la Francia. Il suo pessimo piazzamento è dovuto essenzialmente al peso della fiscalità.

Nessuna delle grandi città è entrata nella top 20: Zurigo è 22esima, Ginevra 45esima, Lucerna 124esima, Basilea 126esima, Losanna 143esima e Berna 168esima.

La località più sicura risulta essere Schwende (AI), in cui sono state censite 0,92 infrazioni penali ogni 1000 abitanti. Il tasso di criminalità più elevato è invece stato registrato a Frick (AG), con 560 infrazioni ogni 1000 abitanti.

Il comune svittese di Wollerau conserva la sua fama di ricchezza: il reddito imponibile medio per persona lo scorso anno è stato di 145'000 franchi. In questo ambito il peggior risultato è di Leysin (VD), con 14'000 franchi.

(Ats)