Ecco i nomi più diffusi per i neonati

La classifica vede Mia e Noah al primo posto in Svizzera. Mentre in Ticino sono altri i nomi che piacciono di più.

Lo scorso anno i nomi più diffusi per i neonati in Svizzera sono stati Mia e Noah. Nella Svizzera italiana le prime posizioni di questa speciale classifica sono occupate da Leonardo e Sofia. Nel 2016 su un totale di 44'932 maschi nati in Svizzera, 477 sono stati chiamati Noah, nome seguito da Liam (433), Gabriel e Luca (345). Lo indica in una nota odierna l'Ufficio federale di statistica (UST). Tra le 42'951 bambine nate lo scorso anno i tre nomi più diffusi sono stati Mia (488), Emma (446) ed Elena (327).

Nelle diverse regioni linguistiche si osservano differenze talvolta nette, si legge nel comunicato. Noah e Mia sono scelti maggiormente nella Svizzera tedesca, Gabriel ed Emma in Romandia e infine Laurin e Valentina nella regione di lingua romancia. i bambini nati nel 2016 sono stati 87'883. I nomi sono comunicati annualmente all'UST dagli uffici dello stato civile.

(Ats)