"Ergastolo e internamento a vita"

Ergastolo e internamento a vita: questa la pena richiesta dalla pubblica accusa per lo svizzero di 34 anni processato in Argovia per il massacro di Rupperswil del 21 dicembre 2015.

I crimini erano premeditati e pianificati nei minimi dettagli, ha affermato la procuratrice pubblica Barbara Loppacher. La fattispecie più grave è il quadruplo assassinio, per la quale si giustifica la detenzione a vita. Tenendo conto dell'alto rischio di recidiva, certificato da due perizie psichiatriche, la procuratrice ha inoltre chiesto la misura dell'internamento a vita e, in subordine, l'internamento ordinario. "Ha ucciso quattro persone senza un motivo - semplicemente perché ne aveva voglia. Dopo aver commesso i crimini non ha avuto alcun rimorso ed è andato alla ricerca di altre vittime. Ha anche sperperato i soldi estorti", ha detto la procuratrice. Se ci si limitasse all'ergastolo, sarebbe "molto probabile" che l'imputato dopo 15 anni verrebbe rilasciato per buona condotta. Non c'è alcun elemento attenuante, ha sottolineato Loppacher. Tutte le imputazioni avrebbero potuto essere dimostrate anche senza una confessione.

La procuratrice ha passato in rassegna tutte le accuse rivolte al 34enne: queste comprendono anche la ripetuta estorsione, i sequestri di persona, gli atti sessuali con un fanciullo, la ripetuta coazione sessuale, l'incendio intenzionale e il possesso di materiale pornografico.

L'accusato - ha ricordato la procuratrice - ha abusato sessualmente per mezz'ora di un ragazzino di 13 anni e dopo quei "disgustosi" abusi ha sgozzato il ragazzo, la madre, il fratello e l'amica di quest'ultimo che aveva precedentemente legato nei rispettivi letti. Dopo essersi ripulito del sangue, ha sparso dell'olio per torce e ha dato fuoco alla casa.

Come se non bastasse, subito dopo quegli efferati delitti l'accusato ha iniziato a cercare su internet altri ragazzini e a studiare le abitudini delle loro famiglie. Per la procuratrice è chiaro che aveva intenzione di agire con le stesse modalità.

(Ats)