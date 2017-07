Escursioni nella notte o fino all'alba

Il prossimo fine settimana, tra l'8 e il 9 luglio, si terrà la Notte svizzera dell'escursionismo. Sabato sera saranno organizzate 67 gite accompagnate in tutta la Svizzera, tre delle quali in Ticino. La Notte escursionistica è stata lanciata nel 2006 dall’associazione Sentieri Svizzeri. Le numerose escursioni notturne vengono organizzate e svolte da organizzazioni per l’escursionismo, organizzazioni turistiche e operatori locali in tutta la Svizzera.

Un'escursione, aperta alle famiglie, si svolgerà nei pressi dei castelli di Bellinzona. La seconda gita, che comprende un pernottamento in capanna, prevede la salita al lago Starlaresc (Val Verzasca) allo scopo di osservare i tritoni che lo colonizzano. La terza passeggiata si svolgerà sul passo della Novena e prevede di passare la notte alla Capanna del Corno Gries.

In una nota, Svizzera Turismo ricorda che l'escursionismo è lo sport più praticato nella Confederazione. Gli amanti delle passeggiate sono circa 3 milioni, ai quali vanno aggiunto 300 mila turisti stranieri. L'indotto economico di tale attività è di circa 2,5 miliardi di franchi.

(Red/Ats)