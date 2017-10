Ex segretario FIFA nei guai giudiziari

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di Jérôme Valcke, ex segretario generale della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), del direttore della BEIN MEDIA GROUP LLC Nasser Al-Khelaifi e di un uomo d’affari nel campo di diritti sportivi, per titolo di corruzione di privati, per titolo di truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti.

A Jérôme Valcke è contestato di avere accettato indebiti vantaggi in relazione all’aggiudicazione dei diritti di trasmissione in alcuni Paesi dei campionati mondiali FIFA per gli anni 2018, 2022, 2026 e 2030 del uomo d’affari, e in relazione all’aggiudicazione dei diritti di trasmissione in alcuni Paesi dei campionati mondiali FIFA per gli anni 2026 e 2030 di Nasser Al-Khelaifi.

Il MPC conduce già un altro procedimento penale nei confronti di Jérôme Valcke, in particolare per titolo di ripetuta amministrazione infedele.

Oggi, il 12 ottobre 2017, rappresentanti del MPC hanno interrogato Jérôme Valcke in Svizzera, in qualità d’imputato, nell’ambito del procedimento avviato lo scorso marzo.

In collaborazione con le competenti autorità di Francia, Grecia, Italia e Spagna, in luoghi diversi sono state eseguite contestualmente perquisizioni domiciliari. Le azioni sono state effettuate mediante assistenza giudiziaria e in presenza di rappresentanti del MPC.

Nessuno si trova in detenzione preventiva. Per gli imputati vige la presunzione d’innocenza.

