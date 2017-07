Fermati passatori con 16 migranti

Due egiziani provenienti da Milano sono finiti in manette al confine tra Basilea e la Germania. Tra i migranti anche sei bambini. Erano diretti in Danimarca.

Due egiziani sono stati fermati mercoledì alla dogana autostradale tedesca di Basilea/Weil am Rhein mentre tentavano di far passare il confine verso la Germania a 16 profughi siriani senza documenti, tra cui sei bambini. Provenienti da Milano, erano diretti in Danimarca. I due presunti passatori, di 32 e 50 anni, sono stati controllati verso le 8.30, indica in una nota diramata oggi l'Ispettorato della polizia federale di Weil am Rhein. I veicoli di cui erano alla guida avevano targhe italiane. Il 50enne ha il suo domicilio in Italia, si precisa.

Gli occupanti delle vetture - indica la nota - sono sei uomini tra i 19 e i 37 anni, quattro donne di 15, 20, 26 e 31 anni e sei bambini, il più piccolo dei quali di soli sette mesi, il maggiore di 11 anni, tutti imparentati fra loro. I siriani hanno presentato una richiesta d'asilo immediatamente, ancora durante il controllo.

Secondo i primi elementi delle indagini, gli egiziani erano entrati in contatto a Milano con la grande famiglia siriana, che a suo dire sarebbe arrivata in Italia attraversando il Mediterraneo dalla Libia. La meta era la Danimarca, dove si trovano già altri parenti.

Le autorità tedesche ritengono che il tentativo di passare il confine rientri in un'azione organizzata di passatori. Il giudice dell'arresto ha disposto ieri la carcerazione preventiva per i due egiziani, come chiesto dalla Procura di Lörrach, mentre i profughi siriani sono stati trasferiti a Karlsruhe in un centro di prima accoglienza.

(Ats)