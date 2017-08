Fermato il blocco 2 di Beznau

La società energetica Axpo ha spento a sorpresa il blocco 2 della centrale nucleare di Beznau. La causa è dovuta a un problema all'estremità di un cavo elettrico di 220 kilovolt. L'impianto è stato spento attorno alle 23.00 di ieri sera e l'interruzione dovrebbe durare solo un paio di giorni, indica Axpo.

Durante un controllo nel corso della serata di ieri è stata trovata una perdita di olio e si è dunque deciso per lo spegnimento, indica all'ats un portavoce dell'azienda.

Non ci sono pericoli per la popolazione e l'ambiente. Tuttavia, nel corso dei prossimi giorni sarà visibile qualche fuga di vapore nei pressi dell'impianto. Il guasto è avvenuto in un settore non nucleare della struttura.

La autorità sono stati immediatamente informate e delle indagini sono in corso per determinare le cause della perdita.

