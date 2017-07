Fiamme in due fattorie: morti 50 bovini

Una cinquantina di bovini sono morti in due incendi scoppiati la scorsa notte a Domdidier (FR) e Payerne (VD). In entrambi i casi nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dei roghi non sono note. Nel primo caso è bruciata una stalla e sono morte 36 bestie, fra mucche e tori. Una pattuglia delle forze dell'ordine ha notato le fiamme poco prima delle 2.00. Gli agenti hanno aperto il cancello della stalla per liberare il bestiame che si trovava all'interno. Tuttavia, a causa della gravità delle ustioni riportate, alcuni animali hanno dovuto essere abbattuti da un guardacaccia convocato appositamente. Altre mucche, scappate quando i poliziotti le hanno liberate, hanno potuto essere recuperate. Lo stabile era isolato e non vi era nessuna abitazione nei paraggi, sottolinea la nota.

A Payerne sono invece morte una dozzina di mucche e vitelli, ha indicato la polizia vodese. L'allarme è scattato alla 1.10. Quando sono arrivati i pompieri il proprietario stava mettendo in salvo il bestiame. Undici mucche hanno potuto essere salvate.

Al momento non è possibile stabilire alcun legame con gli incendi scoppiati un paio di settimane fa nella regione della Broye, sempre nelle notti fra venerdì e sabato, rileva la polizia vodese.

