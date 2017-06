In fiamme l'ex centro sportivo di Verbier

L'incendio è scoppiato oggi verso le 13.30 all'ex centro sportivo di Verbier (VS), in via di demolizione. Nessuno è rimasto ferito ma i danni materiali sono ingenti, ha riferito all'ats la polizia cantonale vallesana. Secondo le prime informazioni, le fiamme sono partite dal tetto del ristorante e si sono poi propagate fino alla pista di pattinaggio e alla piscina, ha detto all'ats il sindaco del vicino comune di Bagne Eloi Rossier. Al momento del sinistro alcuni operai stavano lavorando sul cantiere. Le cause dell'accaduto non sono ancora note.

Una ventina di bombole di gas utilizzate nel cantiere sono esplose a causa del calore sprigionato dalle fiamme, proiettando alcuni detriti a circa 500 metri di distanza.

"Speriamo di domare il fuoco prima che diventi buio", ha dichiarato Louis-Ernest Sidoli, capo del servizio di sicurezza di Bagnes.

La polizia cantonale ha diramato un'allerta alla popolazione invitandola a restare in casa e a non avvicinarsi alla zona, a causa del rischio di esalazioni tossiche e di ulteriori esplosioni, ora scongiurato, derivato dall'ammoniaca utilizzata per la pista di ghiaccio. In serata, questa allerta dovrebbe poter essere abolita.

