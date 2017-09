Frana del Trift, nessuna conseguenza

È scesa anche l'ultima parte pericolante e il ghiacciaio non causerà più problemi per qualche anno. Sarà comunque sorvegliato come gli altri 80 ghiacciai vallesani.

L'ultima parte del ghiacciaio vallesano del Trift ancora pericolante è franata nella notte fra domenica e lunedì senza causare danni. Il ghiacciaio ora non rappresenta più una minaccia. Circa un terzo della lingua del ghiacciaio era ancora in bilico, ha detto all'ats Pascal Stoebener, capo della sezione pericoli naturali del Vallese. È franato nella notte e il dispositivo di sorveglianza radar può ora essere levato.

Il ghiacciai, situato nei pressi di Saas Grund, non causerà più problemi per qualche anno, ha aggiunto Stoebener. In futuro sarà sorvegliato come gli altri 80 ghiacciai vallesani che rappresentano un potenziale pericolo senza essere critici.

Lo sviluppo e l'avanzamento della parte sospesa della lingua del ghiacciaio del Trift erano sotto la stretta sorveglianza da parte degli specialisti del politecnico di Zurigo. Era stato istallato anche un radar per monitorare l'avanzamento del ghiaccio. Il controllo ha permesso di ordinare prontamente l'evacuazione della zona a rischio di Saas Grund dove vivono circa 220 persone. Gli impianti di risalita sono stati fermati e i sentirei per le escursioni chiusi. Domenica mattina due terzi della massa di ghiaccio si erano staccati senza causare danni.

Un altro ghiacciaio rimane ora sotto stretta sorveglianza degli esperti: quello del Bis sopra Randa (VS), nella valle di Zermatt.

(Ats)