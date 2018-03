Franchigie verso l'aumento, se...

L'importo della franchigia va adeguato all'evoluzione dei costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Per questo, il Consiglio federale propone di aumentare di 50 franchi tutte le franchigie degli assicurati adulti quando gli oneri superano una certa soglia.

Nella sua seduta odierna, tenutasi "extra muros" a San Gallo, il governo ha deciso di trasmettere al Parlamento un messaggio in questo senso, adempiendo una mozione del consigliere agli Stati Ivo Bischofberger (PPD/AI) adottata dalle due Camere. Il testo, accolto alla fine del 2016, incaricava l'esecutivo di modificare la Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) per adattare le franchigie allo sviluppo delle spese legate all’AOMS.

La frequenza degli incrementi sarà variabile in funzione alla crescita degli oneri, sottolinea in un comunicato il governo. A seguito del nuovo sistema di calcolo, tutti gli assicurati adulti dovranno partecipare in modo più marcato ai costi.

Dal 1996, i premi dell'assicurazione malattia sono più che raddoppiati, mentre i salari e le rendite non hanno potuto tenere il passo con questa progressione, mette in evidenza la nota.

Il progetto del Consiglio federale di adeguare le franchigie ai costi dell'assicurazione malattia di base era stato accolto con pareri discordanti dai vari schieramenti durante la procedura di consultazione, terminata lo scorso ottobre. La sinistra, denunciando un attacco agli assicurati, si era mostrata critica, così come le organizzazioni a tutela dei consumatori. Stando al Partito socialista, una simile misura metterebbe a dura prova la solidarietà tra le persone malate e quelle in buona salute ed equivarrebbe a uno "smantellamento inaccettabile sulle spalle degli assicurati più vulnerabili". I Verdi avevano definito "antisociale" e "inutile" la proposta governativa. I partiti di destra si erano invece detti favorevoli, appoggiati dalle associazioni delle casse malattia. Secondo le formazioni borghesi, la maggiore responsabilizzazione degli assicurati perseguita dal Consiglio federale è da lodare: occorre che la gente smetta di andare dal medico per ogni inezia, avevano denunciato PBD e PPD.

(Ats)