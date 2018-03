Fugge dalla Polizia e finisce sui binari

Un ventenne automobilista che voleva sfuggire a un controllo di polizia è finito ruote all'aria sui binari della ferrovia la notte scorsa nel canton San Gallo, dopo un inseguimento di diversi chilometri durante il quale ha causato alcuni incidenti. Il giovane svizzero è stato ricoverato in ospedale, ma con ferite soltanto leggere.

Una pattuglia di agenti voleva fermarlo verso le 2.15 per un controllo nella galleria del tratto autostradale che attraversa la città di San Gallo, indica in una nota la polizia cantonale. Invece di ubbidire all'alt il 20enne ha però accelerato e si è dato alla fuga. Ne è seguito un inseguimento in direzione di Gossau, durante il quale il giovane ha commesso parecchie infrazioni alle norme sulla circolazione.

Prima del viadotto sul fiume Sitter la sua auto ha sbandato sulla carreggiata coperta di neve e ha sbattuto più volte contro le barriere di protezione. Nonostante i danni subiti dalla vettura, il giovane ha continuato la sua fuga, dapprima sull'autostrada e poi, dopo lo svincolo di Oberbüren presso Uzwil, sempre a gran velocità, sulla strada verso Flawil fino a Wilen-Watt. Mentre si apprestava ad affrontare una curva a destra verso un ponte sopra la ferrovia l'auto ha sbattuto contro un segnale stradale, si è rovesciata in una scarpata ed è finita sul tetto sui binari sottostanti.

Il 20enne è allora fuggito a piedi verso un bosco, dove è però stato catturato poco dopo. A causa degli incidenti ha riportato ferite leggere che hanno reso necessario un ricovero in ospedale, dove gli è stato fatto anche un esame del sangue e delle urine. L'auto ha riportato "danni totali", scrive la polizia, che gli ha ritirato la patente, mentre gli altri danni materiali ammontano a circa 2000 franchi.

Il tratto ferroviario tra Uzwil e Flawil è stato chiuso per circa un'ora per consentire il recupero della vettura.

(Ats)