Giorni cruciali per i 3 candidati PLR

Manca poco all'elezione in Consiglio federale per la successione di Burkhalter. Sono cominciate le audizioni, la prima davanti all'Unione svizzera dei contadini.

A pochi giorni dall'elezione del successione di Didier Burkhalter in Consiglio federale, inizia un periodo cruciale per i tre candidati del PLR. È infatti tempo di audizioni davanti a partiti e organizzazioni.

L'Unione svizzera dei contadini (USC) ha dato oggi il via alle danze, invitando Ignazio Cassis, la vodese Isabelle Moret e il ginevrino Pierre Maudet a presentare le loro idee e a discutere con i rappresentanti dell'agricoltura. Si tratta di un evento interno che non dovrebbe ancora dare vita a posizioni ufficiali, ha fatto sapere all'ats un portavoce dell'USC. Non è ancora chiaro se altre organizzazioni proporranno un'audizione ai tre aspiranti consiglieri federali. Samuel Lanz, segretario generale dei liberali-radicali, non ha una visione d'insieme dell'agenda dei candidati, che viene gestita dagli stessi interessati.

Gli appuntamenti principali, ovvero le audizioni dei partiti, avranno luogo nel Palazzo federale di Berna. Domani saranno UDC, PPD e Verdi a esaminare con attenzione i tre pretendenti. Le altre formazioni - PS, PVL e PBD - si occuperanno invece della questione la settimana prossima.

La notte che precede il grande giorno, discussioni strategiche sono tradizionalmente condotte all'Hotel Bellevue. Il 20 settembre l'Assemblea federale eleggerà il successore di Didier Burkhalter. Essendo stato presentato un ticket a tre, è lecito aspettarsi diversi turni di voto.

I primi due turni dell'elezione sono liberi. Tutte le persone che raccoglieranno meno di 10 voti verranno escluse dal turno successivo. Dal terzo turno, nessuna nuova candidatura è accettata e colui che ottiene meno voti è eliminato. Nel caso in cui rimanessero solo due candidati con lo stesso numero di voti, lo scrutinio proseguirebbe fino alla designazione di un vincitore.

(Ats)