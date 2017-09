Gli abitanti di Bondo possono tornare a casa

Nonostante la pioggia sia caduta copiosa sulla Bregaglia fin da ieri mattina, non si sono verificate nuove frane.

Gli abitanti delle zone evacuate della Bregaglia possono far rientro alle loro case a partire da mezzogiorno e fino a sera. Lo comunicano le autorità bregagliotte che evidenziano pure che, nonostante la pioggia sia caduta incessamente da ieri mattina, le forze d'intervento nei pressi del villaggio di Bondo hanno trascorso una notte tranquilla. Le precipitazioni non hanno infatti causato nuove frane, come si temeva.

La strada del Maloja H3b è di nuovo aperta dalle 6.30 di questa mattina. Gli abitanti della zone evacuate possono far rientro alle loro case a partire da mezzogiorno e fino a sera.

Per quanto riguarda il traffico, le autorità comunicano che la strada cantonale del Maloja rimane chiusa a Spino durante la notte (20 –6.30) per ragioni di sicurezza.

(Red)