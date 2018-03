Gli svizzeri bocciano "No Billag"

L'iniziativa che chiede l'abolizione del canone radiotelevisivo è stata respinta da tutti i Cantoni con il 71,6% dei voti; in Ticino la percentuale dei "no" è stata del 65,5%.

Alcuni fautori del "no" a No Billag, tra cui il consigliere agli Stati Filippo Lombardi festeggiano la bocciatura dell'iniziativa.

L'iniziativa popolare "Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)" è stata respinta dal 71,6% della popolazione. Tutti i Cantoni hanno bocciato il testo.

L'esito del voto è inequivocabile e ampiamente condiviso, con differenze regionali tutto sommato limitate. Campioni del no sono stati Neuchâtel (78,3% di no), Giura (78,1%) e Friburgo (77,6%), seguiti a ruota dai Grigioni (77,2%). I no meno convinti sono giunti da Svitto (62,1%) e da Sciaffusa (62,7%), cantone quest'ultimo in cui è peraltro prevista una multa se non si vota. In terza posizione in questa classifica si piazza il Ticino, dove le schede negative sono state il 65,5%: particolarmente presa di mira negli ultimi mesi, l'emittente RSI si vede quindi sostenuta da due votanti su tre, un risultato probabilmente insperato alcuni mesi or sono.

La partecipazione si è attestata al 54,1%.

LA DIRETTA

ore 14.00: ora è ufficiale, l'iniziativa è definitivamente bocciata: la maggioranza dei cantoni ha infatti respinto la proposta di modifica costituzionale. Tutti i 14 cantoni di cui sono disponibili i risultati definitivi hanno optato per il no, con percentuali che vanno dal 62,7% di Sciaffusa al 78,3% di Neuchâtel.

ore 13.52: l'iniziativa "No Billag" è stata respinta dalla maggioranza dei Cantoni.

ore 13.23: con il risultato di Bellinzona, ecco i risultati definitivi del Canton Ticino: il 65,5% dei votanti dice "no" all'iniziativa "No Billag". Tutti i comuni hanno respinto l'iniziativa. La partecipazione alle urne è stata molto elevata, ossia del 64,8%.

ore 13.19: è arrivato anche il risultato di Lugano: i no sono leggermente diminuiti (64,9%). Manca solo Bellinzona.

ore 13.11: i risultati definitivi del Canton Grigioni indicano il no all'iniziativa del 77,2% dei votanti.

ore 13.02: in Ticino mancano solo i risultati di Bellinzona e Lugano, e ora i no rimangono al 65,4%.

ore 12.53: i risultati definitivi del Canton Glarona mostrano un no all'iniziativa pari al 71,2%.

ore 12.51: i risultati definitivi del Canton Lucerna mostrano un no all'iniziativa pari al 71,6%.

ore 12.43: L'iniziativa No Billag sarà respinta con il 71% dei voti: è la prima proiezione presentata dall'istituto demoscopico Gfs.bern, che opera per conto dell'ente radiotelevisivo SSR.

ore 12.40: in Ticino sono ora arrivati i risultati di 100 Comuni su 115 (mancano quelli più grandi): il no continua a prevalere sempre con il 65,6%.

ore 12.37: tutti i risultati parziali che giungono dai cantoni e anche le prime proiezioni danno chiaramente battuta la proposta di abolire il canone radiotelevisivo.

Per l'istituto demoscopico Gfs.bern, che opera per la SSR, sussiste una chiara tendenza verso il no. La società si sbilancia in tal modo quando è attesa un'opposizione superiore al 55%.

ore 12.31: sono 80 ora i Comuni scrutinati in Ticino su 115 e i "no" prevalgono con il 65,7%.

ore 12.26: nei Grigioni, quando sono stati scrutinati i risultati in 93 Comuni su 108, emerge un netto no, con oltre il 77% dei voti.

ore 12.20: dopo lo scrutinio terminato in 42 comuni ticinesi su 115, sembra profilarsi il "no" con il 64,7% dei voti.

ore 12.16: nessuna chance per l'iniziativa a Zurigo: stando a una proiezione del Cantone, la proposta di abolire il canone radiotelevisivo verrà respinta con circa il 70% dei voti. L'iniziativa non è stata accolta in nessuno dei 115 comuni finora scrutinati.

ore 12.12: l'iniziativa "No Billag" verrà respinta: è questa la tendenza che emerge dai primi risultati, stando all'istituto demoscopico Gfs.bern, che opera per conto della SSR. Gfs.bern parla di un trend negativo quando la percentuale di "no" prevista è superiore al 55%.

ore 12.08: si sta profilando un chiaro "no" all'iniziativa "No Billag" nel canton Grigioni. Dopo lo scrutinio di 93 dei 108 comuni, la percentuale di contrari si attesta al 77%. In nessun comune è finora emerso un "sì".

Su cosa si vota?

L’iniziativa intende abolire il canone radiotelevisivo. Attualmente esso contribuisce in misura decisiva al finanziamento della SSR ma anche delle radio locali e televisioni regionali con un mandato di servizio pubblico.

(S.M./Ats)