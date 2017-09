Gli Svizzeri pronti a cambiare cassa malati

Quasi il 20% degli assicurati svizzeri sarebbe pronto a cambiare assicurazione malattia quest'autunno. Il tasso di assicurati disposti a cambiare cassa è ampiamente superiore rispetto al tasso di cambiamento effettivo riscontrato nel 2017 (12.3%). Nell'ambito dell'ultima indagine condotta da bonus.ch sul grado di soddisfazione degli assicurati nei confronti della propria cassa malati, oltre che sugli aspetti riguardanti la chiarezza delle informazioni, le prestazioni e il servizio clienti, i partecipanti sono stati invitati a pronunciarsi anche sulla propensione a cambiare cassa malati in caso quest'autunno vengano annunciati aumenti consistenti dei premi (4%-5%) per l'anno prossimo.

Differenze tra regioni linguistiche

Con il 21.5% e il 20.2% di 'sì', sono gli Svizzeri tedeschi e i ticinesi a mostrarsi più propensi a cambiare assicuratore in seguito a un eventuale annuncio di aumento dei premi a fine settembre da parte dell'UFSP. A seguire questa tendenza è invece il 17.5% degli Svizzeri romandi. L'indagine svela l'esistenza di una larga fascia di indecisi: il tasso di risposte 'non so' raggiunge il 48.2% in Ticino e il 43.5% in Svizzera romanda. Più fermi nei propri propositi, invece, gli Svizzeri tedeschi: quasi il 60% del campione dichiara la propria intenzione di restare fedele all'assicuratore attuale anche in caso di aumento dei premi.

Differenze cantonali

A livello cantonale, si rileva che nel Canton Giura, i cui assicurati in questi ultimi due anni hanno subito forti aumenti di premi, il 43.5% dei partecipanti al sondaggio ha indicato di essere pronto a cambiare quest'autunno. Si tratta del tasso più elevato di tutto il sondaggio. Seguono Lucerna (41.2%) e Argovia (36%). Inversamente, i tassi più bassi quanto alla propensione a cambiare cassa si registrano nel Canton Soletta (10%), e nei cantoni di Basilea città (11.1%), Ginevra (11.6%) e Friburgo (12%). Per tutti gli altri cantoni il tasso di risposte in questo senso si situa tra il 15% e il 27%.

Differenze in base all'assicuratore

Con il 71% di 'no' in risposta alla domanda sull'intenzione di cambiare cassa malati, sono gli assicurati di ÖKK a mostrare il più alto grado di soddisfazione e di fedeltà alla propria cassa. Un risultato direttamente correlato all'ottimo punteggio di valutazione ottenuto da questo assicuratore in occasione dell'indagine di soddisfazione sulle casse malati condotta lo scorso mese di agosto. Seguono gli assicuratori SWICA e KTP/CPT con tassi di risposte negative rispettivamente del 61.1% e del 56.8%.

Quest'anno, l'aumento dei premi sarà simile se non superiore a quello dell'anno scorso (nell'ordine del 4%-5%). Se ne può dedurre che nel 2018 il tasso di assicurati che cambieranno effettivamente assicuratore aumenterà ulteriormente rispetto al 12.3% rilevato quest'anno. In un clima di costanti aumenti, con le relative conseguenze economiche sui budget delle famiglie, il costo del premio appare come un criterio decisivo nella propensione a cambiare assicuratore. Tirando le somme: gli Svizzeri si dichiarano soddisfatti della propria cassa malati. Ma quasi una persona su cinque sembra avere l'intenzione di rivedere il proprio contratto se, come si prevede, l'aumento dei premi oltrepasserà il 4%.

(Ats)