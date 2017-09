Gli utili di FFS vanno come un treno

Utile più che raddoppiato per le FFS nel primo semestre: 152 milioni di franchi, contro i 72 milioni dei primi sei mesi del 2016. Il buon risultato è dovuto in particolare all'aumento dei passeggeri, mentre il traffico merci ha dovuto far fronte a "forti pressioni": FFS Cargo ha chiuso in negativo.

Uno dei principali fattori trainanti è rappresentato dal programma di efficienza RailFit20/30 lanciato a settembre 2016, che sta dando buoni frutti, scrivono le Ferrovie federali in una nota diramata stamane.

Il numero dei dipendenti è diminuito di 242 unità rispetto all'esercizio precedente, attestandosi a 32'875 unità. "Continua però a sussistere l'urgenza di attuare ulteriori risparmi", aggiunge la direzione aziendale, citando "i crescenti costi dovuti alle messe in esercizio come quella della galleria di base del San Gottardo" e il risultato negativo di FFS Cargo, comparto per il quale il 2017 "è iniziato in salita".

Cargo arranca

La perdita semestrale del comparto merci è stata infatti di 25 milioni di franchi, contro i 4 dei primi sei mesi 2016. In particolare, una forte flessione ha interessato il traffico di esportazione/importazione, con una contrazione anche del traffico di carri completi.

La prestazione di trasporto complessiva nel traffico merci è aumentata del 2,1% fino a 8,58 miliardi di tonnellate-chilometro nette. SBB Cargo International ha registrato un fatturato record di 157 milioni e un aumento del risultato semestrale da 3 a 8 milioni. Tuttavia - notano le FFS - ciò è avvenuto nel periodo antecedente l'interruzione della tratta Basilea-Karlsruhe, avvenuta il 12 agosto e che presumibilmente si concluderà il 7 ottobre.

Inoltre - rileva la direzione - non è ancora possibile sfruttare appieno il potenziale del nuovo asse nord-sud attraverso il San Gottardo, a causa dei lunghi periodi di sosta ai confini. A ciò si aggiunge lo sbarramento dell'asse di Luino (Luino-Novara) dovuto alla presenza di cantieri. Sono state avviate misure, ad esempio riguardanti il coordinamento internazionale dei cantieri e degli orari.

Tempi duri in vista

Il risultato di FFS Cargo - prosegue la direzione - "evidenzia la necessità di conseguire ulteriori aumenti della produttività, automatizzazioni e adattamenti strutturali, poiché la complessità del contesto economico resterà elevata e la deindustrializzazione proseguirà".

Sul mercato - spiega - si prevedono trasferimenti di posti di produzione, ad esempio nel settore dell'acciaio, fino a cessazioni di attività da parte di clienti. Questi spostamenti sono stati accelerati dalla debolezza dell'euro e saranno responsabili di un ulteriore calo di fatturato.

FFS Cargo "non possiede ancora la flessibilità necessaria per affrontare i cambiamenti sul mercato e ha costi strutturali ancora troppo elevati e processi altrettanto dispendiosi. Con la prospettiva di "tornare in attivo" nel 2018, ha ora istituito un programma di risanamento con il quale intende realizzare risparmi duraturi di 80 milioni all'anno entro il 2020. Queste misure si aggiungeranno al programma di efficienza RailFit20/30 già in corso a livello di gruppo.

Passeggeri in aumento

La situazione è più rallegrante per il traffico passeggeri, in cui "si avverte l'effetto degli aumenti di prezzo" introdotti con il cambiamento di orario 2016/2017: il risultato semestrale è migliorato da 29,9 a 59,8 milioni.

Rispetto all'esercizio precedente, il numero di viaggiatori sui treni delle FFS è aumentato dell'1,3%, per un totale di 1,25 milioni di viaggiatori al giorno. A fine giugno, gli abbonamenti generali in circolazione erano 469'841 (+2,4%), i "metà-prezzo" 2'439'500 (+4,8%).

In attivo anche FFS Infrastruttura

Anche il comparto FFS Infrastruttura ha registrato un risultato semestrale positivo: +15 milioni di franchi, contro una perdita di 75,7 milioni un anno fa. Ad esso hanno contribuito una riduzione delle spese amministrative e una maggiore produttività. Inoltre, alcuni progetti d'investimento hanno subito un ritardo, e le FFS sono riuscite a migliorare ulteriormente l'efficienza nella manutenzione. FFS Immobili ha dal canto suo registrato un calo del risultato semestrale da 173 a 127 milioni di franchi, a causa della flessione nelle vendite di stabili rispetto all'esercizio precedente. I redditi locativi di terzi hanno evidenziato un andamento positivo, passando da 224 a 236 milioni.

