Gocce di pardo per Locarno71

Per la prossima edizione del Festival, lo studio di design anglo-svizzero Jannuzzi Smith ha creato una serie astratta di motivi simbolo del Locarno Festival: il pardo. Gocce di inchiostro nero che macchiano la carta gialla, ognuna che forma una composizione casuale, che coloreranno i manifesti, le copertine e le animazioni di Locarno71.

Iscrizioni

La direzione del Festival comunica che da quest'anno l'iscrizione dei film costeranno meno, questo da inizio febbraio al 26 marzo: 100 franchi per i lungometraggi (oltre 41 minuti) e 30 per i cortometraggi (0-40 minuti).

Dal 27 marzo al 14 maggio il costo per le iscrizioni sarà leggermente superzione, rispettivamente di 130 franchi per i lungometraggi e 50 per i cortometraggi. Nel caso di qualcuno volesse partecipare all'ultimo momente, dal 15 maggio al 1° giugno sarà ancora possibile farlo, ma i costi per queste ultime iscrizioni ammontano a 160 franchi per i film lungometraggi e 70 franchi per i corti.

Tutto sotto un unico cappello

Il Festival rivela inoltre che "nel nome della sinergia, dell’efficacia e della chiarezza, il mondo Industry ha elaborato con Open Doors un upgrade che da oggi, prima tra le novità di Locarno71, darà un nuovo nome all'universo professionale del Locarno Festival. Open Doors, Industry Screenings, Alliance for Development, First Look, Match Me!, StepIn, Industry Academy… tutto si riunirà sotto il cappello Locarno Pro".

(Red)