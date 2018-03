I contanti resistono alle carte di credito

Il tradizionale metodo di pagamento in moneta liquida in molti paesi domina e si sta addirittura espandendo, ma non ovunque: in Svezia è sotto il 2%.

I pagamenti elettronici, le carte di credito e di debito, nonché ora le criptovalute stanno prendendo sempre più piede nel mondo, anche per piccoli importi, ma il contante non sta sparendo, anzi in molti paesi domina ancora e si sta espandendo negli ultimi 10 anni.

In uno studio diffuso in occasione della rassegna trimestrale, la Bri (la 'banca delle banche centrali' con sede a Basilea) analizza il fenomeno che ha visto l'utilizzo del contante crescere anche nei paesi avanzati nel corso della grande crisi finanziaria, più come riserva di emergenza dei risparmiatori che come necessità di pagamento. Un aumento dovuto in parte ai bassi tassi di interesse.

Boom in Russia e Svezia

Solo in Russia e Svezia c'è stata una sostituzione del contante con i pagamenti elettronici. E, a parte la solita Svezia dove il contante è oramai usato in maniera residuale, è salita la circolazione sia delle banconote di taglio maggiore che quelle di minore importo.

Si tratta, riflettono gli autori dello studio, di un'analisi non solo teorica perchè per le banche centrali, mentre si dibatte della necessità di regolamentare o addirittura emettere delle criptovalute statali, è vitale possedere dati certi in modo da capire se banconote e monete abbiano un futuro.

L'arrivo della tecnologia

La ricerca ricorda il sempre maggior successo dei pagamenti elettronici, la diffusione delle carte di credito per pagare piccoli importi e l'arrivo della tecnologia che consente di fare le offerte alla cassetta delle elemosine nelle chiese in Danimarca, pagare pizza e birra negli Stati Uniti tramite una app o usare il riconoscimento facciale nei fas food cinesi. Oppure l'uso del telefonino che ha consentito in Kenya di 'saltare' la fase di bancarizzazione con l'apertura di un conto corrente bancario. A livello globale i pagamenti elettronici con carte dei paesi componenti il Cpmi (Committee on Payments and Market Infrastructures) sono passati dal 13% del Pil del 2000 al 25% del 2016, un aumento senza "particolari differenze fra paesi avanzati e gli emergenti": Per esempio è ancora circa al 10% in Germania, Giappone e Messico oltre il 40% in Corea, Arabia e Gran Bretagna.

A questo quadro di crescita impetuosa però appunto il contante resiste, anzi cresce. Rispetto al 2000 quello in circolazione è salito dal 7 al 9% del Pil se si analizza lo stesso campione più altri 22 paesi soprattutto per un piccolo miglioramento dei paesi avanzati a seguito della crisi finanziaria. Certo anche qui grandi differenze: nella solita Svezia è sotto il 2% ma nel Giappone arriva al 20%.

(Ats)