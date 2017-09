I media non perdono credibilità

Negli ultimi anni i media svizzeri non hanno perso credibilità tra il loro pubblico. È quanto risultato da uno studio pubblicato oggi da Publicom, impresa specializzata in media e comunicazione.

La ricerca non conferma quindi che vi sia stata una perdita di credibilità come spesso viene paventato. Vi sono certo in alcuni casi delle fluttuazioni, ma nel complesso la fiducia del pubblico nei media utilizzati risulta sorprendentemente stabile, precisa Publicom in una nota odierna. A godere di maggiore credibilità sono i giornali regionali in abbonamento e i programmi radiofonici e televisivi con finanziamenti pubblici. Invece i social network e i tabloid vengono ritenuti molto meno credibili.

Dal punto della credibilità, nella classifica del 2017 si impone al primo posto nella Svizzera tedesca la NZZ, in Romandia il programma radiofonico "La Première" e nella Svizzera italiana "Rete Uno". Da rilevare che non è stata riscontrata una differenza di valutazione tra le varie generazioni.

L'indagine per l'anno corrente è stata condotta tra maggio e aprile e ha interessato un campione di 5098 persone rappresentativo della popolazione tra i 15 e i 79 anni.

(Ats)