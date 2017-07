Identificati i corpi restituiti dal ghiacciaio

Si tratta di Marcelin e Francine Dumoulin, di cui non si avevano notizie dal 15 agosto del 1942. Al momento della scomparsa la coppia aveva rispettivamente 40 e 37 anni.

Sono stati formalmente identificati i due corpi ritrovati lo scorso giovedì sul ghiacciaio di Tsanfleuron, sul versante vallesano del massiccio di Les Diablerets. Si tratta di Marcelin e Francine Dumoulin scomparsi il 15 agosto del 1942, indica oggi in una nota la polizia cantonale vallesana. Gli esami del DNA effettuati dall'istituto di medicina legale di Losanna, in collaborazione con la polizia cantonale e il ministero pubblico vallesano, hanno permesso il riconoscimento di entrambi i corpi. Al momento della scomparsa, la coppia aveva rispettivamente 40 e 37 anni.

Marcelin e Francine Dumoulin, di Savièse (VS), sono stati vittima di un incidente mentre si recavano, attraverso un vecchio sentiero che collega Vallese e Berna, su un pascolo situato in territorio bernese per nutrire il bestiame. I corpi sono stati trovati giovedì, dopo quasi 75 anni, a un'altitudine di 2615 metri da un dipendente degli impianti di risalita Glacier 3000.

L'abbigliamento rinvenuto ha da subito lasciato presupporre che il dramma fosse avvenuto una settantina d'anni fa. Tra gli oggetti ritrovati ci sono uno zaino da montagna, un orologio, un libro e una bottiglia, che sono stati affidati all'istituto di medicina legale e alle autorità vallesane.

La scoperta dei corpi ha portato sollievo a una delle figlie, che all'epoca dell'incidente aveva quattro anni. "Ho sempre pregato per questo", ha dichiarato alla radio Rhône FM. "Avranno una sepoltura religiosa come tutti", ha aggiunto la 79enne.

La polizia cantonale ricorda inoltre che dal 1925 dispone di una lista di dispersi, la maggior parte in alta montagna o nei corsi d'acqua. Sempre più regolarmente il ritiro dei ghiacciai permette la scoperta di corpi di persone scomparse da diverse decine di anni. In Vallese, l'ultimo corpo restituito da un ghiacciaio era stato trovato nella zona dell'Aletsch nel giugno del 2012.

(Ats)