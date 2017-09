Ignazio Cassis fa il pieno di italianità

di Andrea Bertagni

«L’italianità è una ricchezza che permette di costruire nuovi ponti». Così, Ignazio Cassis si è espresso mercoledì pochi minuti dopo essere stato eletto in Consiglio federale. Parole che hanno fatto breccia non soltanto nei cuori degli svizzeri italiani, ma anche degli italiani. «Il fatto che nel Governo federale ci sia qualcuno con questa sensibilità è a tutti gli effetti un fatto positivo», ci dice Giangi Cretti, direttore della comunicazione della Camera di commercio italiana in Svizzera di Zurigo. «Il mio auspicio - continua Cretti - è che Cassis con questa sensibilità possa attenuare alcuni conflitti in corso con l’Italia». Parlare, scrivere e sognare in italiano, continua il direttore della comunicazione della Camera di commercio italiana in Svizzera, «sarà sicuramente un vantaggio per le relazioni con l’Italia». Ma a piacere al punto di vista italiano è anche il percorso di Cassis, «perché rappresenta il successo di un "secundus", di un figlio di italiani, che è diventato consigliere federale: un po’ come avviene in America». A Michele Schiavone, segretario generale del Consiglio generale degli italiani all’estero, invece non è" andata giù" che Cassis abbia rinunciato alla cittadinanza italiana. «Non sono l’unico tra i nostri concittadini in Svizzera ad aver preso questa sua decisione in modo negativo - ci dice - anche perché questo elemento non cambierà le sue decisioni all’interno dell’Esecutivo federale e sarebbe stato eletto con lo stesso risultato». Ciò detto, «con Cassis - rimarca Schiavone - si riaprirà il dialogo interrotto per tantissime ragioni, non solo di persone, tra la Svizzera e l’Italia: mi auguro che con lui il gelo che purtroppo esiste per alcuni quesiti possa liquefarsi». Schiavone si augura che ciò possa avvenire «magari già il prossimo 9 ottobre a Lugano nell’ambito del "Forum per il dialogo tra la Svizzera e l’Italia", chissà...». Di sicuro «il neo eletto consigliere federale - indica Giuseppe Rauseo, presidente delle ACLI Svizzera (le associazioni cattoliche dei lavoratori italiani) - saprà rappresentare la Svizzera italiana, ma anche l’italianità della Svizzera tutta, valorizzando il decisivo apporto della cultura italiana per la costruzione e per la crescita di una Confederazione plurilinguistica e pluriculturale». Il presidente delle ACLI Svizzera si augura inoltre che l’ottavo consigliere federale ticinese abbia anche un occhio di riguardo verso i lavoratori, «anche quelli stranieri, perché stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica che produrrà un cambiamento epocale».

Media romandi in lacrime, svizzero tedeschi contenti

Se Cassis fa il pieno di consensi tra i cittadini italiani, la stessa cosa non si può dire dei media della svizzera francese che ieri, all’indomani dell’elezione, hanno usato toni alquanto dispiaciuti per commentare l’elezione in Consiglio federale del ticinese. Per la Tribune de Genèv ad esempio Pierre Maudet «avrebbe fatto soffiare su Berna la stessa ventata di aria fresca che ha accompagnato la sua campagna». Anche Le Temps si rammarica, in quanto «questa perpetua ricerca di equilibrio» ha messo i bastoni fra le ruote a Maudet. Di diverso tenore i commenti delle testate svizzero tedesche, secondo le quali la scelta di Cassis è stata legittima. Per il Blick quattro germanofoni, due romandi e un ticinese è la formula perfetta, mentre per la Neue Zürcher Zeitung il Parlamento ha optato per una scelta saggia.