Il Dalai Lama in visita in Svizzera

Il Dalai Lama arriverà di nuovo in Svizzera. Dal 21 al 24 settembre la massima autorità spirituale del buddismo tibetano parteciperà a diverse iniziative nell'aera urbana di Zurigo e Winterthur.

La sua visita avviene in occasione del 50mo anniversario dell'Istituto tibetano di Rikon (ZH), sottolinea quest'ultimo in una nota odierna. L'istituto, data la suo importanza a livello europeo, è già stato visitato 13 volte dal leader spirituale ora 82enne.

Il fondatore dell'istituto, Jacques Kuhn, ex patron della fabbrica di pentole Kuhn Rikon, nonché fondatore dell'Istituto tibetano di Rikon (ZH), è morto il 30 dicembre del 2016 all'età di 97 anni. Inventore della pentola a pressione "Duromatic", Jacques Kuhn negli anni '60 mise a disposizione dei profughi tibetani posti di lavoro e alloggi per conto della Croce Rossa. Da quell'esperienza nacque l'Istituto tibetano, che comprende il primo monastero tibetano in Europa inaugurato nel 1968 dal Dalai Lama. Ancora oggi il centro è un importante punto d'incontro per la comunità tibetana in Svizzera.

(Ats)