Il "no" del PS ai nuovi caccia

È stato sottolineato durante l'Assemblea dei delegati del partito a Olten, durante il quale il presidente Levrat ha inoltre espresso dolore per il "no" alla riforma dell'AVS.

Il PS si oppone all'acquisto immediato di nuovi aerei da combattimento. Il partito valuta che sia possibile prolungare la durata di utilizzo degli F/A-18 "ampiamente al di là del 2030. Il PS sostiene senza la minima restrizione la garanzia della sicurezza nello spazio aereo svizzero". Non ci sono tuttavia motivi per precipitare il rimpiazzo degli F/A-18, secondo il "documento concettuale sulle forze aeree", adottato con 126 voti contro 63 e 6 astensioni durante l'assemblea dei delegati del partito in corso a Olten (SO).

La polizia aerea deve offrire "una protezione efficace contro gli attacchi isolati". Il partito respinge per contro "come un'illusione" la visione di una "riduzione nazionale dello spazio aereo" dove la Svizzera si difenderebbe da sola "contro il resto del mondo". Per assicurare la polizia aerea, il PS stima che otto aerei da combattimento siano sufficienti. In caso di crisi maggiore, lo spazio aereo svizzero deve essere posto in sicurezza in cooperazione con i Paesi vicini. La Svizzera è attorniata da Stati di diritto democratici e pacifici con cui ha delle relazioni strette e di amicizia, secondo il partito socialista.

La flotta attuale delle Forze aeree svizzere conta 30 F/A-18 e 53 F-5 Tiger, di cui 26 ancora utilizzati e 27 come riserva. A maggio del 2014, il 53,4% dei votanti ha rifiutato l'acquisto di 22 aerei da combattimento svedesi Gripen per 3,126 miliardi di franchi.

I socialisti chiedono quindi di prolungare la durata di utilizzo degli F/A-18 a 7000 o 8000 ore di volo. Con 7000 ore, gli F/A-18 potrebbero essere usati fino al 2035 e con 8000 ore fino al 2040. Per i Tiger, è già previsto di mantenerne un numero limitato come aerei di servizio fino al 2025. Il PS vuole che si esamini a che condizioni questi jet potrebbero essere utilizzati oltre il 2025. Le critiche maggiori contro il concetto in discussione sono venute dalla Gioventù socialista. "Abbiamo votato a Losanna per l'abolizione dell'esercito" e il concetto proposto oggi è "militarista", mentre "noi siamo un partito pacifista", ha deplorato Lewin Lempert.

"Una giornata dolorosa"

Il 24 settembre "resterà nella nostra memoria come una giornata dolorosa" a causa del no alla riforma dell'AVS. "Alcuni hanno segnato l'autogol del secolo", ha dichiarato oggi il presidente del PS Christian Levrat. Il fallimento di questa votazione "è sicuramente increscioso" e necessita un'introspezione critica. "Senza l'opposizione di una parte dei nostri, avremmo vinto", ha detto nel suo discorso di apertura all'assemblea.

"Considero tutti responsabili davanti ai loro elettori" e "lo dico molto seriamente: alcuni hanno segnato l'autogol del secolo" e "non sono stati all'altezza delle aspettative dei loro membri o dei loro elettori", ha sottolineato il consigliere agli Stati friburghese. Ma Levrat non vuole fare "né il maestro di scuola" delle sezioni cantonali, "né il papà" della Gioventù socialista.

Per il seguito della riforma della previdenza vecchiaia, il PS rifiuterà l'aumento dell'età di pensionamento oltre i 65 anni e si opporrà pure a un tardivo pensionamento delle donne senza una relativa compensazione, ha dichiarato il presidente del PS. Dal partito non sarà accettato nemmeno un abbassamento delle rendite.

Manifesto per il socialismo femminista

Durante l'Assemblea Il PS ha anche adottato un "manifesto per un socialismo pienamente femminista", elaborato dalle donne del partito. Il documento rivendica fra le altre cose una settimana lavorativa di 35 ore e l'instaurazione immediata dell'eguaglianza salariale. Il documento sottolinea le ineguaglianze esistenti e fa diverse rivendicazioni, ha dichiarato Martine Docourt, co-presidente delle donne socialiste. Il testo è stato adottato all'unanimità, salvo un'astensione, dall'assemblea dei delegati.

Fra le altre cose, viene chiesto un congedo genitoriale "sufficiente" e identico per tutti. Le 14 settimane attuali non sono abbastanza: i genitori devono disporre di almeno 50 settimane supplementari. Bisogna poi arrivare al matrimonio per tutti, a un'identità sessuale più libera e alla fine delle discriminazioni nei confronti delle persone non eterosessuali.

Le donne socialiste vogliono anche l'abrogazione del servizio militare obbligatorio. Un capitolo è anche dedicato a critiche nei confronti dello stesso PS, poiché anche all'interno del partito esistono ancora stereotipi e ineguaglianze legate al sesso.

(Red/Ats)