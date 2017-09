Il più bel villaggio della Svizzera? Schwellbrunn

Il comune più elevato del semicantone di Appenzello Esterno ha vinto l'edizione 2017 del concorso nazionale. Niente da fare quindi per le località ticinesi di Sonogno, Aquila e Rasa.

L'edizione 2017 de "Il più bel villaggio della Svizzera" è stata vinta dal Comune di Schwellbrunn, nel semicantone di Appenzello Esterno. Nella votazione finale ha infatti ottenuto il maggior numero di consensi tra il pubblico, per un totale di oltre 48 000 voti. Per la prima volta, quindi, una località della Svizzera tedesca viene premiata. Nel 2016, lo ricordiamo, aveva vinto la ticinese Morcote, mentre nel 2015 era stata la volta del grigionese Soglio.

Tra i 12 finalisti delle quattro regioni linguistiche vi erano Sonogno, Aquila e Rasa.

Schwellbrunn, che conta circa 1500 abitanti, conserva un fascino inalterato di rilevanza nazionale, è incastonato nel meraviglioso paesaggio di Appenzello ed è una meta molto amata dagli escursionisti per i suoi sentieri da percorrere a piedi e in bicicletta. Inoltre, essendo il comune più elevato del Canton Appenzello Esterno, offre una vista mozzafiato che spazia oltre il Gruppo dell'Alpstein per giungere fino al Lago di Costanza.

"Siamo molto lieti e onorati per la scelta di Schwellbrunn come più bel villaggio svizzero. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a questo grande successo", ha commentato il sindaco del Comune, Hansueli Reutegger.

(Red)