Il PPD: "Abbassare i premi di cassa malati"

Il PPD è intenzionato a lanciare un’iniziativa popolare per abbassare i premi di cassa malati e la direzione nazionale del partito, come riporta la NZZ am Sonntag, presenterà il suo progetto ai delegati durante il congresso di fine agosto.

Lo schieramento politico mira ad instaurare un freno ai costi della salute in Svizzera. Secondo il PPD, se i premi aumentano più di una determinata percentuale annua, la Confederazione e i Cantoni dovrebbero prendere delle misure immediate e d’urgenza per limitare i rialzi delle bollette.

Pure il PS è intenzionato a lanciare un’iniziativa che imporrebbe la soglia massima del 10% dei redditi famigliari da destinare ai premi di cassa malati. Infine i ministri cantonali della sanità vodese (Pierre-Yves Maillard, PS) e ginevrino (Mauro Poggia, MCG) propongono che i deputati non possano assumere mandati in seno agli assicuratori malattia durante la loro permanenza in parlamento e che si individuino delle forme per la creazione di una cassa unica a livello cantonale.

(Ats)