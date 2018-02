Il PPD condanna la vignetta del Mattino

“Per nostra fortuna in Svizzera viviamo in una società civile, democratica e tollerante, nella quale a tutti è concesso esprimere le proprie opinioni. È il buon senso comune che impone di non oltrepassare quei limiti universali legati alla violenza o a ogni genere di discriminazione. Purtroppo con l'ignobile vignetta apparsa sull'ultimo numero del "Mattino della domenica" questi limiti sono stati ampiamente superati!”. Inizia con queste parole un comunicato odierno del PPD e della GG Lugano, con il quale replica alla vignetta apparsa sul domenicale e sulla quale appariva il consigliere di Stato Paolo Beltraminelli in un tritacarne.

“Ci siamo forse tutti abituati a un tale male andazzo? Si può tacere, e dunque acconsentire, oppure dire basta a tutta questa violenza! Non ci sono giustificazioni possibili, anche se l'ignobile vignetta è apparsa su di un settimanale di partito che ha fatto dell'insulto gratuito e rancoroso la propria bandiera. Invitiamo pertanto il direttore Lorenzo Quadri a voler fare un passo indietro e a presentare le proprie pubbliche scuse.

Ed esprimiamo la nostra umana solidarietà e il nostro sostegno convinto al nostro valido consigliere di Stato Paolo Beltraminelli e ai suoi famigliari. E ci auguriamo di non essere gli unici a volerlo fare: che si faccia finalmente sentire anche chi per la Lega ricopre cariche istituzionali a Lugano e in Governo.

Non è così che si fa politica! Non è così che si migliorano la nostra Città e il nostro Cantone! Le critiche, anche aspre, possono servire. La violenza non serve a nulla!”.

La reazione di Beltraminelli

Dal suo profilo Facebook il consigliere di Stato ha risposto personalmente alla vignetta pubblicata. "Cari amici, oggi il Mattino ha sbroccato. Faccio davvero fatica a digerire il fotomontaggio, davvero disgustoso, superato solo da quello che tirava in ballo me e Gobbi che avrebbe voluto violentare mia figlia. In quell’occasione feci denuncia penale perché toccava le mie figlie! Questo fotomontaggio avrei preferito non vederlo, anche se nel mio ruolo ne ho viste e ne vedo di tutti i colori. Riguarda solo me e non tocca i miei cari. Ne prendo purtroppo atto, il degrado continua ma non perdo le speranze. Le numerose attestazioni di stima e solidarietà mi hanno fatto davvero bene e fanno bene alla mia famiglia, che da un anno è sotto pressione e non è facile, ma si resiste. Grazie al loro sostegno e alla competenza dei miei collaboratori riesco a continuare a lavorare con impegno e energia, perché i problemi del Ticino e le risposte che il mio difficile è importante dipartimento deve dare non devono dipendere dal caso Argo e le risposte sono sempre state date!

Grazie davvero amici della vostra vicinanza, è la cosa che apprezzo di più della mia gente, mi date forza. Spero di potermi esprimere sul caso Argo davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta, della quale ho massimo rispetto e fiducia, e non in altra sede, perché queste sono le regole che devono essere rispettate. Io non ho nulla da nascondere. Un abbraccio forte"

(Red)