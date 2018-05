Incendio allo storico hotel Schlüssel

Oltre 100 pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate nell'albergo in Franziskanerplatz a Lucerna. La parte inferiore dell'edificio risale al 1545.

Un incendio è divampato oggi poco prima di mezzogiorno nello storico hotel Schlüssel in Franziskanerplatz, nella città vecchia di Lucerna. Oltre 100 vigili del fuoco sono attualmente in azione per spegnere le fiamme. Non si registrano feriti.

L'allarme è arrivato al centralino attorno alle 11.50, ha indicato Sacha Müller dei vigili del fuoco della città di Lucerna, precisando che circa una trentina di pompieri si trovano all'interno dell'edificio con le apposite maschere. L'incendio si sarebbe sviluppato dalla cucina, che si trova al primo piano.

I pompieri hanno dovuto aprire il tetto e abbattere alcune pareti dell'edificio per poter procedere con i lavori di spegnimento. Siccome si tratta di un vecchio stabile, l'obiettivo è di utilizzare meno acqua possibile per non indebolire le fondamenta e per preservare una antica sala che si trova al primo piano.

Secondo il municipale Martin Merki all'interno dell'albergo si trova un soffitto storicamente prezioso che rischia di essere rovinato dall'acqua. La parte inferiore dell'edificio, risalente al 1545, è anch'essa ritenuta di importanza storica.

Alcuni stabili vicini sono stati evacuati. L'edificio dispone di dieci stanze d'albergo e nella parte superiore vi sono diversi appartamenti.

(Ats)