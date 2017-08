Incendio in un istituto a Ste-Croix

Un uomo con problemi psichici ha appiccato un incendio in un istituto del Canton Vaud. Nessuno è rimasto ferito.

Un uomo di 34 anni, con problemi psichici, venerdì scorso ha appiccato il fuoco a due materassi in un istituto a Ste-Croix (VD), dove era stato ricoverato in passato. Nessuno è rimasto ferito.

L'allarme è stato lanciato da un testimone che ha visto il fumo uscire da una finestra. I pompieri, accorsi sul posto, hanno rapidamente domato le fiamme che hanno attecchito in tre camere, precisa un comunicato della polizia diramato oggi.

Gli occupanti hanno lasciato l'edificio prima dell'arrivo dei soccorsi e sono tutti illesi. Una camera è stata completamente distrutta e altri locali risultano danneggiati dal fumo e dall'acqua.

Le indagini hanno permesso di risalire rapidamente ad un ex ospite della struttura, ora in cura in un altro istituto. L'uomo ha ammesso di aver appiccato l'incendio. Contro di lui è stata avviata un'inchiesta penale ed è stato riaccompagnato al suo istituto.

(ATS)