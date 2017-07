Incidente mortale in moto nei Grigioni

Una motociclista di 29 anni è morta ieri sul passo del Wolfgang (GR), che collega Davos con Klosters-Serneus, andando a sbattere contro il muro di una casa. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale retica.

La giovane, che viaggiava con un gruppo in direzione di Davos, ha superato sul rettilineo prima del passo del Wolfgang un veicolo e quando è rientrata nella corsia di destra è uscita di strada finendo in un prato e poi contro la facciata di una casa, precisa la nota. Il medico di servizio dell'ospedale di Davos giunto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli altri motociclisti sono stati assistititi psicologicamente dal "Care Team Grischun". Sul luogo dell'incidente il traffico è circolato in senso alternato per un'ora e mezzo. La polizia indaga sulle esatte circostanze del sinistro.

(Ats)