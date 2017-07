Incidente tra blindati, feriti 6 militari

Sei militari sono rimasti feriti oggi, giovedì, in un incidente che ha coinvolto due veicoli blindati Piranha in una rotatoria nei pressi del villaggio zurighese di Knonau, vicino al confine con il canton Zugo. I militi della scuola di fanteria in ferma continuata di Birmensdorf (ZH) sono stati ricoverati in ospedale, informa in un comunicato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), che parla di ferite leggere e medio-gravi senza ulteriori precisazioni. La Giustizia militare ha avviato un'inchiesta per accertare la causa dell'incidente.

(Ats)